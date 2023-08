Na Katinari nova enota kratkotrajnega intenzivnega opazovanja

Novi prostori so v bolnišnici vsakič dobrodošli. Danes se jih dodatnih enajst pridružuje potrebam katinarske urgence v sklopu nove enote kratkotrajnega intenzivnega opazovanja, ki bo pacientom zagotovila krajše čakalne dobe, bolj kakovostno oskrbo in neprekinjenost bolnišničnih storitev.

Na varnost, udobje in funkcionalnost je včeraj opozoril generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, ki je namignil, da so dela na urgenci prvi korak v sklopu širše obnove katinarske bolnišnice. Novo območje, ki je namenjeno modrim in zelenim zdravstvenim kodam in služi konkretno kot desna roka katinarski urgenci, meri približno 300 kvadratnih metrov (prej sta bila tam pisarna in čakalnica za paciente na nosilih). Tu so uredili prostorno dvorano z enajstimi ležišči in dodatnim izoliranim prostorom za paciente z okužbami. Sredi dvorane je postojanka za zdravstveno osebje (s centraliziranim nadzornim sistemom pacientov), svoje mesto pa so našli še skladišče za opremo, sanitarije za osebje in bolnike ter pisarna za vodjo enote.

V enoti za kratkotrajno intenzivno opazovanje bodo hospitalizirali paciente z manj nujnimi patologijami, da bi nekoliko razbremenili urgenco, kjer je prostor že deset let pretesen. »V juliju in avgustu preštejemo dnevno od 160 do 180 pacientov. Modre, zelene in bele zdravstvene kode oz. kode 3, 4 in 5 kot jim pravimo po novem (to so tisti primeri, ki najverjetneje ne bodo imeli nekega kliničnega razvoja), predstavljajo skorajda 50 odstotkov teh – njihov umik v druge prostore se bo poznal pri samem delu na urgenci, pa tudi pri pospešeni oskrbi vsakega izmed pacientov, ne le tistih s hujšimi zdravstvenimi težavami,« je med včerajšnjim obiskom poudaril vodja urgence in oddelka za urgentno medicino katinarske bolnišnice Franco Cominotto. Paciente bodo tu zadržali med 24 in 48 ur, deležni bodo večjega dostojanstva in zasebnosti, nato jih bodo poslali domov oz. v kak bolnišnični oddelek, če bo to potrebno.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.