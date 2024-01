Na letošnjem Kraškem pustu šest vozov in štirinajst skupin

Čez slab mesec bo na vrsti najbolj pričakovan dogodek ob koncu kraške zime, openski Kraški pust. Letošnja 55. povorka se z večjim številom skupin na tekmovalnem seznamu obeta bolj bogata kot lanska, ki je bila prva po dveletnem premoru zaradi pandemije koronavirusa.

Lanske 54. izvedbe Kraškega pusta se je udeležilo skupnih 15 skupin. Te so bile razdeljene na enajst skupin maškar in štiri vozove. Letos pa je na programu kar 20 sodelujočih. Število vozov je naraslo na šest, skupin maškar bo tokrat štirinajst. Vozove so na letošnjo izvedbo vpisale Opčine, Praprot, Medjevas - Štivan, Doberdob, Šempolaj in skupina S’Ciopai. Skupine maškar pa bodo na Opčine poslali Repen, Slivno, tržaški Vikingi, Luna Puhna iz Padrič in Gropade, Prosek in Kontovel, Trebče, Cerovlje, Tržič, Ferlugi in Piščanci, Pustna skupina Poljane, Križ, Pustarji iz Brega, Salsation Trieste ter škedenjska skupina Lalo.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.