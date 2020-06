Na pločnike in ulice so se preselile mizice

Na javne površine, ki jih navadno zasedajo mimoidoči pešci, parkirani ali mimo vozeči avtomobili ali motorna kolesa, so se v petek zvečer ponekod v Trstu preselile mizice gostinskih lokalov. Tržaška občinska uprava je namreč podprla sklep odbornice za urbanistiko Luise Polli in odbornice za gospodarske dejavnosti Serene Tonel in omogočila, da se ob vikendih nekatere ulične odseke zapre za promet in tako omogoči, da se dejavnost gostinskih lokalov, barov, a tudi trgovin, preseli v zunanjost, na pločnike in ulice.

»S tem ukrepom, ki bo ostal v veljavi do konca oktobra, želimo trgovcem in gostincem, tudi tistim, ki zaradi lokacije, na kateri se nahajajo, nimajo možnosti, da bi na odprto postavili mizice in stole, pomagati pri ublažitvi negativnih posledic koronavirusne epidemije,« je povedala občinska odbornica Serena Tonel, ki se sicer včeraj o uspešnosti novosti še ni želela izreči.