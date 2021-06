Na politično sceno stopa nova lista

V tržaško politično areno stopa nova lista. Ta bo del nastajajoče državne stranke Pogumno Italija (Coraggio Italia), katere idejni vodja je senator Gaetano Quagliariello. Prvi nosilec liste na prihodnjih tržaških občinskih volitvah bo Marco Gabrielli, do nedavnega član Liste Dipiazza, preostali kandidati pa bodo znani naknadno, saj jih pobudniki liste še iščejo. Glavne programske točke je Gabrielli v družbi senatorja Quagliariella predstavil na včerajšnjem srečanju z novinarju.

Kot je dejal občinski svetnik in nekdanji predsednik tržaškega občinskega sveta Gabrielli, se bodo v svojem programu osredotočili na revitalizacijo Starega pristanišča in iskanje potencialnih investitorjev, na razvoj periferije, na spodbujanje natalitete in povečanje števila jasli ter na turizem. »Osredotočili se bomo na točke, ki jih bo dejansko mogoče uresničiti. Ne želimo zavajati občanov in občank. Niti pisati knjige sanj,« je poudaril Gabrielli, ki je izpostavil tudi vrednote družine.

Senator Quagliariella je izpostavil problem demografskega staranja, ustavil pa se je tudi pri politiki priseljevanja. Po njegovem prepričanju bi se tega problema morali lotiti resno in sistematsko, problem priseljevanja pa bo obvladljiv, če bodo Italijani uspeli dvigniti rodnost.