Na poti iz Indije v Italijo se je ustavil v Devinu

Člani devinskega jusa so bili včeraj dopoldne navdušeni nad prvim gostom, ki se je ustavil pred Bridarjevo hišo v Devinu, kjer tačas urejajo park. To je bil mladenič na kolesu, 26-letni Francesco Faelli, ki se je v Italijo iz Indije pripeljal na kolesu. Sin italijanskega očeta in kubanske mame že nekaj let potuje s kolesom po svetu, »saj rad premaguje svoje meje, pri tem ga žene sla po spoznavanju novih krajev« je povedal jusarjem.

V petih mesecih je prekolesaril več kot 10 tisoč kilometrov. Iz New Delhija jo je mahnil na sever in čez himalajske gore na Kitajsko, od koder je nadaljeval v Kirgizistan, Uzbekistan in Kazahstan, je pripovedoval dopoldne Devinčanom. »Nisem imel vizuma za Rusijo ali Turkmenistan, tako da sem jo mahnil okrog Kaspijskega morja v Azerbajdžan, Gruzijo, Turčijo, Grčijo in od tod v Makedonijo, Albanijo, Črno Goro, Bosno, Hrvaško in Slovenijo v Italijo,« je naštel države, ki jih je prepotoval.

Francesco študira orientalske jezike na univerzi, med temi kitajščino, ki mu je prav prišla med dosedanjimi daljšimi potovanji. Mladenič je na primer opravil ameriško kolesarsko turo Coast to Coast iz San Francisca v Harrisburg (6113 km) pa tudi pot iz svojega rodnega mesta Arba pri Pordenonu do Šanghaja (12 tisoč km).

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.