"Na propadajoče zdravstvo se ne oziraš"

»Gospod župan, rad bi ti povedal, katere so težave ljudi, občanov, oseb, ki vsak dan iščejo zdravstveno pomoč.« Tako se začenja javno pismo, ki ga psihiater Peppe Dell’Acqua naslavlja tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, kateremu očita, da se za propadajoči zdravstveni sistem v svojem mestu ne zmeni, češ da se s tem mora ukvarjati Dežela, ne pa občina.

Dell’Acqua očita Dipiazzi, da ne pozna razmer na področju, o katerem daje neutemeljene izjave. Spomnil ga je denimo, da se na centre za duševno zdravje vsako leto obrača več kot 5000 ljudi, s katerimi je povezanih deset tisoč družinskih članov oz. sorodnikov.

Medtem ko je Dežela s predsednikom Massimilianom Fedrigo na čelu že zaključila svojo radikalno in uničujočo akcijo, je še sporočil, »ti, župan, nisi nikoli stopil na stran zdravstvenega sistema tvojega in našega mesta, na katerega se ozirajo mednarodne znanstvene organizacije in ki ga občani hvalijo. Še naprej ravnaš brezbrižno. In jaz, in mi, ne razumemo.«