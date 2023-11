Na Proseku naj bi zaprli še zadnjo bančno podružnico

Na Proseku se širi glas, da bi lahko zaprla še zadnja banka, ki se je ohranila v vasi, to je Monte dei Paschi di Siena. Šušljanja še niso uradno potrdili, vendar skrbi med domačini ne manjka. Tako je v svetniškem vprašanju, ki ga je v četrtek izpostavil na zasedanju zahodnokraškega rajonskega sveta, povzel svetnik Roberto Cattaruzza (Levica). Težave so že zdaj kar očitne, ker se tam nahaja tudi edini proseški bankomat, ki pa pogosto zaradi visokega števila uporabnikov zlasti spomladi in poleti ne deluje.

Tja namreč zlasti v toplejših mesecih prihajajo tudi prebivalci in prebivalke bližnjih območij ali pa turisti in drugi mimoidoči, ki zapeljejo mimo. Cattaruzza je že večkrat opozoril na okvare, vendar se nič ni spremenilo, je pojasnil.

Pred več kot dvema letoma so na Proseku ukinili tudi podružnico banke Unicredit. Gre sicer za splošen trend, na katerega opozarjajo po vsej Italiji. Pred mesecem dni se je denimo v Trstu ustavila državna kampanja sindikata Uilca, ki v ospredje postavlja porast zapiranja bančnih enot, ki je še posebno očiten v bolj odročnih krajih. Ta med drugim poudarja, da je v pičlih štirih letih 2018-2022 število podružnic v Furlaniji-Julijski krajini upadlo za kar 15 odstotkov. Ta poteza je pomenila tudi ukinitev 915 delovnih mest. Najkrajšo z zaposlenimi vsakič potegnejo starejši in ranljivejši ter vsi tisti, ki jim je digitalno bančništvo preprosto tuje.

Ohromitev gospodarskega delovanja v vasi pa bi za Cattaruzzo kakorkoli prizadela sam vaški utrip in hoče zato najprej razumeti, če se za govoricami skriva resnica. Predsednika rajonskega sveta Pavla Vidonija (SSk) je tudi spodbudil, naj poseže pri krajevnih stanovskih organizacijah ter predsedniku deželne vlade FJK Massimilianu Fedrigi, ki je javno nastopil proti ukinjanju bančnih enot. Ta je bil med drugim prisoten tudi na srečanju prej omenjenega sindikata.