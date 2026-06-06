Na razpisu za trebensko igrišče zmagal Sant’Ignazio

Trebenci so ob novici kar redkobesedni, uradnega sklepa Občine Trst na digitalni oglasni deski še ni, novica pa se po Tržaškem vztrajno širi. Od 1. julija in za časa trajanja osemletne koncesije naj trebensko Amatersko športno društvo Primorec ne bi več gospodarilo z domačim nogometnim igriščem, na občinskem razpisu je očitno bila bolj prepričljiva ponudba tržaškega društva Sant’Ignazio.

Trebensko nogometno igrišče so zgradili domačini, ki so z njim vselej upravljali. Lastnica športnega objekta pa je Občina Trst, tudi zemljišče, na katerem stoji igrišče, je vknjiženo kot občinsko. Pred leti, pravijo kraške staroste, naj bi veljal neke vrste nenapisani dogovor o upravljanju z igriščem, kot vse druge občinske odločitve pa je tudi ta podvržena principom transparentnosti in ekonomske učinkovitosti. V tem smislu je občina letos februarja objavila razpis za dodelitev koncesij za rabo nogometnih igrišč za ekipe z enajstimi igralci, po domače »velikih igrišč«, v Naselju Sv. Sergija, Ulici Campanelle, pri Pončani, na Opčinah, pri Sv. Andreju, Sv. Ivanu, Sv. Alojziju, v Križu in v Trebčah. Sočasno so sprožili postopek za koncesije za igrišča za nogometna moštva s sedmimi igralci v Rojanu, na Judovcu, v Naselju sv. Sergija, na Rocolu ter na Čarboli.

V prejšnjih dneh je že odjeknila vest o društvu, ki je po tem razpisu ostalo brez doma. Nogometno igrišče pri Pončani si je namreč izboril konzorcij društev Roianese, Cgs in Muli Football: ti so ponudili šestkratnik najemnine, ki jo je ponudilo društvo Chiarbola Ponziana. Slednje je na vrnitev na zaprto domače igrišče zaman čakalo desetletje, po obnovi ga prevzemajo novi upravitelji.

Drugi preobrat se bo zgodil v Trebčah. Kot rečeno, še ni občinskega odloka, ki bi to zapečatil, nič pa ne kaže, da bo prišlo do preobrata. Na lestvici je klub Primorec prehitel Sant’Ignazio, mladinsko nogometno društvo jezuitov s sedežem pri nekdanji vojaški bolnišnici.