Na Repentabru veliki šmaren brez kuhanih štrukljev

Kljub pandemiji koronavirusa bo tudi letos na Repentabru steklo praznovanje Marijinega vnebovzetja oz. velikega šmarna. Razlika bo edino v tem, da bodo odpadle prireditve in dejavnosti, ki so spremljale večdnevno praznovanje, prav tako tudi ponudba kraških dobrot: letos zaradi omejitev tako ne bo znamenitih kuhanih štrukljev. Tako bo letošnje praznovanje potekalo le v znamenju verskih slovesnosti. Ker imajo na Tabru čudovito dvorišče in senco pod lipami, bodo lahko kot vsako leto imeli vse slovesnosti zunaj. Seveda bo potrebno upoštevati varnostno razdaljo, imeti pri sebi zaščitno masko ter razkuževati roke. V slučaju slabega vremena pa se vse utegne spremeniti, saj cerkev sprejme le štirideset vernikov, vsekakor bodo uredili tudi ozvočenje za vernike, ki bodo morali ostati zunaj.

Na predpraznični dan, se pravi v petek, 14. avgusta, bo ob 17. uri srečanje bolnikov in ostarelih, ki ga v sodelovanju z župnijo prireja Vincencijeva konferenca. Na praznik Marijinega vnebovzetja oz. veliki šmaren, v soboto, 15. avgusta, bodo na Tabru tri slovesnosti: prva maša bo ob 8. uri, druga pa ob 10. uri, ko jo bo daroval tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi. Popoldne ob 17. uri bo somaševanje slovenskih tržaških duhovnikov, ki ga bo vodil letošnji zlatomašnik Metod Lampe. V nedeljo, 16. avgusta, bodo obhajali praznik župnijskega zavetnika sv. Roka. Slovesno bogoslužje bo ob 10 uri, tudi tokrat pod lipami.