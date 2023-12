Na Rouni trčili dva avtomobila in mestni avtobus

Danes okrog 8. ure sta na Rouni pri športnem centru Ervatti v križišču z deželno cesto št. 1 trčila mestni avtobus in dva avtomobila. Avtobus in eden od udeleženih avtomobilov, volkswagen golf temno modre barve, sta obtičala v križišču, tretje vozilo, fiat bele barve, pa je vožnjo nadaljevalo še več deset metrov in zapejalo s ceste na nasprotni strani vozišča. Nesreči sta po vsej verjetnosti botrovala izsiljena prednost enega od vpletenih vozil, mokro ter spolzko cestišče ter morda neprilagojena hitrost vožnje. Po prvih podatkih kaže, da je bila ena oseba lažje poškodovana. Nastala pa je večja gmotna škoda. V enem od avtomobilov se je sprožila zračna blazina in je tudi izgubil kolo. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, gasilci z Opčin, ki so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice ter policisti, ki preiskujejo njene vzroke.