Na seji dolinske komisije za transparentnost samo Gombač in tehnik

Predsednik dolinske občinske komisije za transparentnost Boris Gombač se je na včerajšnjem zasedanju komisije v občinski sejni dvorani znašel sam, pravzaprav ... s tehnikom. Ostali člani so mu v sredo zvečer po elektronski pošti sporočili, da se seje ne bodo udeležili.

»Ker je bil sklic neveljaven,« je odločitev utemeljila članica komisije, sicer iz vrst večine Alenka Vazzi. »Predsednik je z dnevnega reda namerno izključil zahtevo, ki smo jo predstavili vsi ostali člani.« Katera pa je bila ta zahteva? Člani so prosili, naj na dnevni red zasedanja komisije vključi predlog o nezaupnici, ki so ga zoper predsednika podpisali vsi člani komisije – opozicijski svetniki Roberto Drozina, Roberto Massi in Alen Kermac ter svetnici večine Tanja Mauri in Alenka Vazzi. »Ker te točke na dnevnem redu ni bilo, se nam je zdelo upravičeno, da nas na seji ne bo.«

Gombač je izgubil podporo članov komisije, ker je septembra na oddelek za okoljsko presojo in dovoljenja pri italijanskem ministrstvu za okolje naslovil elektronsko certificirano sporočilo, v katerem je zahteval prekinitev postopka preureditve območja pri tovarni motorjev Wärtsilä v Boljuncu, kjer deluje v prostocarinskem režimu novi logistični center Freeeste, češ da je marsikatera nedorečenost glede njegovega obsega.