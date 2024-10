Goriška sinagoga bo novembra končno spet odprta

Kaže, da je odprtje goriške sinagoge tik pred zdajci. S točnim datumom se včeraj nihče ni hotel prenagliti, najbrž zato, ker je bil že večkrat preložen, prav gotovo pa bo to novembra. V času za Evropsko prestolnico kulture 2025 torej, kakor je napovedoval goriški župan Rodolfo Ziberna. Potrpeti bo treba do 6. novembra, ko občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti napoveduje srečanje z novinarji v sinagogi, na katerem bodo predstavili opravljena dela, se zaustavili pri njenem zgodovinskem in aktualnem pomenu ter čezmejni povezavi, ki jo spodbuja.

Sinagoga, ki gosti tudi judovski muzej, je zaprta za javnost vse od začetka pandemije leta 2020. V tem času se je izkazalo, da je zlasti notranjost potrebna temeljitih vzdrževalnih del, da bi jo prilagodili protipožarni zakonodaji. Dela so se začela sredi letošnjega poletja in se delno zaključila pred kratkim, je potrdila goriška občinska odbornica za javne gradnje Sarah Filisetti. Občina Gorica je posodobitvi zlasti električne napeljave, ki sega v devetdeseta leta preteklega stoletja, vključno z ureditvijo sistema video nadzora in izvedbo več protipožarnih ukrepov, namenila 50 tisoč evrov. Tem je pred desetimi dnevi iz svojega proračuna namenila dodatnih 20 tisoč, ki jih gre prešteti še 250.000 evrom, kar je bilo deželnega prispevka. Napovedana je bila sicer tudi posodobitev zunanjosti sinagoge oz. zelenih površin okrog nje, vendar kaže, da bo treba s tem nekoliko počakati.

V notranje prostore sinagoge je v torek med vodenim sprehodom po nekdanjem goriškem getu v Ascolijevi ulici pokukal predsednik združenja Prijatelji Izraela Lorenzo Drašček. Skupina delavcev se je posvečala pleskanju notranjih sten, je zaupal, v prvem nadstropju pa sta bili na delu restavratorki. »Skoraj petletno zaprtje je goriško sinagogo, najstarejšo v Deželi FJK, oškodovalo. Povpraševanja po obisku je veliko, a kaj, ko je bilo na dela treba toliko čakati. Turisti se posledično raje odločijo za Trst,« je ugotavljal Drašček, ki s svojim združenjem ohranja spomin v sodelovanju z goriško občino, s katero v ta namen že štirideset let obnavljata sporazum o upravljanju sinagoge.