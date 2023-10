Na tabli bogata zgodovina Društvene gostilne

Dolgo zgodovino Društvene gostilne na Opčinah bo odslej lahko spoznal vsak, ki se bo zaustavil na njenem borjaču. Tam namreč stoji nova informativna tabla, ki so jo slavnostno odkrili v petek zvečer. Predsednik društvene gostilne Martin Sosič je v svojem nagovoru orisal več kot sto let dolgo zgodovino te vaške zadruge, ki je med drugim postavila temelje tudi za današnjo Zadružno kraško banko Trst Gorica.

Prostore v Alpinski ulici, kjer danes uspešno obratuje pub Liverpool 1914, je Ljudska Konsumna Zadruga, ki se danes imenuje Društvena gostilna na Opčinah, kupila po drugi svetovni vojni. Do njenega nastanka je sicer prišlo veliko prej, je zabeleženo na novi informativni tabli. 20. januarja 1900 so Openci ustanovili Ljudsko Konsumno Zadrugo na Opčinah, »ki je v svojem jedru spremljala, podpirala in pestovala komercialno delovanje Slovencev na tem delu Krasa in bližnje okolice«. Namembnost zadruge je bila denarna pomoč včlanjenim, glavnina dohodkov pa je bila vezana na obratovanje gostilne.

Zadruga je imela tudi pomemben delež med pobudniki in vodilnimi kadri leta 1908 ustanovljene posojilnice in hranilnice na Opčinah, nekakšne predhodnice Zadružne kraške banke Trst Gorica.

