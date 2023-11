Na Trgu Vittorio Veneto štirizvezdični hotel

Čeprav je pročelje petnadstropnega poslopja na Trgu Vittorio Veneto, kjer so bili nekoč poslovni prostori Italijanskih železnic, že nekaj časa v celoti prenovljeno, se znotraj stavbe še nič ne premika. Avstrijski podjetnik in investitor Ivan Holler, ki je stavbo skupaj s partnerji kupil na javni dražbi oktobra leta 2020, je v njej leta 2025 nameraval odpreti štirizvezdični hotel, a je zaradi zamud pri pridobivanju dovoljenj odprtje preložil na leto 2026. Zelo verjetno je, da v prenovljenem poslopju ne bo odprla restavracije slovenska kuharska mojstrica Ana Roš, kar je bil prvotni namen avstrijskega investitorja. Kot je povedala Roševa, odločitev še ni uradna, a vse kaže, da bodo Avstrijci šli svojo pot. To pa sicer še ne pomeni, da se je kuharska mojstrica odpovedala nameram, da bi v Trstu odprla restavracijo, saj je prepričana, da je nabor lokacij, ki bi bile primerne za njen koncept restavracij, velik.

V poslopju iz konca 19. stoletja namerava podjetnik z Dunaja urediti dva nastanitvena kompleksa: štirizvezdični hotel in luksuzna stanovanja. Prenovo so zaupali beneškemu arhitektu Lucianu Parentiju. Ta bo v poslopju uredil tudi dve restavraciji; ena bo hotelska, druga pa odprta za širšo javnost. Kdo bo ponujal vrhunsko hrano zdaj, ko se iz projekta umika Ana Roš, ni znano.

Uradno pa je, da bo hotel upravljala nemška veriga dizajnersko zasnovanih hotelov 25hours. To je potrdil dunajski investitor Holler, ki nam je iz dunajskega sedeža podjetja potrdil govorice, da nameravajo na strehi mogočne stavbe, ki skupno meri okoli 19 tisoč kvadratnih metrov površine, urediti bazen.

