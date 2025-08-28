Na tržaški univerzi sedem novih magistrskih tečajev

Pravo, zdravstvo, sociala in družbene teme so področja, na katerih se bodo razvijale kompetence bodočih strokovnjakov, ki bodo dokončali nove magistrske tečaje prve in druge stopnje na tržaški univerzi. Z novim akademskim letom je namreč na voljo 25 podiplomskih magistrskih tečajev, enajst prve in 14 druge stopnje, med katerimi je sedem novih programov.

Diplomiranim študentom bodo poleg že znanih vsebin ponudili možnost izpopolnjevanja s t.i. masterjem iz delovnega prava, upravljanja osebja in svetovanja v delovnem okolju ter bioetike in paliativne pediatrične oskrbe s tečaji prve stopnje. Tečaji druge stopnje pa bodo namenjeni spoznavanju intermodalnosti pristaniških sistemov, robotski kirurgiji in estetski medicini.

V sodelovanju z italijanskim ministrstvom za delo in socialne politike ponuja tržaška univerza program za sprejem in socialno oskrbo (prva stopnja) ter program za načrtovanje, upravljanje in ocenjevanje socialnih storitev (druga stopnja). Z deželo Furlanijo - Julijsko krajino pa oblikuje podiplomski program s tečajem prava in menedžmenta v tretjem sektorju (druga stopnja).