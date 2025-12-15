»Javni zavod GO! 2025 je ravnal zakonito«

Na podlagi sklepa Sveta Javnega zavoda GO! 2025, ki je ustanoviteljici naložil, naj zunanji izvajalec opravi revizijo medijsko najbolj izpostavljenih projektov s podjetnikom Milanom Kranjcem, je novogoriška mestna občina izvedla evidenčni postopek za pridobitev pravnega mnenja o zakonitosti in pravilnosti ravnanj javnega zavoda. »Pregled je bil izveden transparentno in strokovno, izsledki pravnega mnenja pa potrjujejo zakonitost ravnanj Javnega zavoda GO! 2025 pri izvedbi teh naročil,« sporočajo iz Mestne občine Nova Gorica. K oddaji ponudb so v evidenčnem postopku povabili Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, Zavod Turjak, Odvetniško družboa dr. Kerčmar in partnerji, Odvetniško družbo Prebil in Majstorović, Odvetniško pisarno Mužina, Žvipelj in partnerji in Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. »V evidenčnem postopku je bila izbrana Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., ki je Mestni občini Nova Gorica v torek, 8. decembra 2025, posredovala Pravno mnenje glede zakonitosti in pravilnosti ravnanja Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica pri oddaji evidenčnih javnih naročil (pod 40.000 EUR brez DDV). Iz njenega pravnega mnenja izhaja, da Javni zavod GO! 2025 pri izvedbi obravnavanih evidenčnih naročil ni kršil veljavne zakonodaje. Pravno mnenje smo minuli teden že posredovali Svetu zavoda GO! 2025 in Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. V celoti smo ga objavili tudi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica,« sporočajo iz Mestne občine.