Na Velikem trgu glasbeno slovo od starega leta

Če ne veste kam za novo leto, je lahko praznovanje na Velikem trgu ena od alternativ, ki vam bi lahko ustrezala. Kaj se bo dogajalo, smo izvedeli v mestni hiši, kjer je tržaški občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi predstavil potek najdaljše noči v letu.

Veliki oder bodo začeli nameščati v torek, 27. decembra. Na zadnjega leta dan pa bodo nanj stopili glasbeniki skupine Magazzino Commerciale s posebnim gostom, tržaškim pevcem Dennisom Fantino, ob njih dj-ja Radia Company Gianluca Pacini in Leo Feltrin. Prvi bodo postregli z glasbenimi komadi, ki segajo od šestdesetih let prejšnjega stoletja do današnjih dni. »Nobene otožnosti, samo poskočna in vesela glasba, ki bo zbrane na trgu vabila k plesu,« je potrdil Fantina. Podobno bosta opravila tudi dj-ja, tako da bo glasba protagonistka dogajanja na 360 stopinj.

Udeležba na praznovanju, ki se bo začelo ob 22.30 in zaključilo ob 1.30, je popolnoma brezplačna – organizacijo dogodka podpisuje družba Contatto Show Events. Ob polnoči se bo ob glasnem odštevanju sekund do novega leta 2023 s pomola Audace v nebo dvignil tudi ognjemet, ki ga bo spremljala posebna glasbena kulisa.

Dostop na trg bo na Silvestrovo omejen. Udeleženci večera bodo lahko na prizorišče vstopili po 20. uri in to s štirih točk – in sicer na vhodih pri Ul. dell’Orologio, pri prehodu bratov Savio in z dveh koncev ob morju.