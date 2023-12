Na vzhodnem Krasu sneži

V višjih predelih vzhodnega Krasa je malo pred 19. uro začelo rahlo snežiti. O rahlem sneženju poročajo iz Gročane, kjer je bila tedaj temperatura nekaj desetink stopinje Celzija pod ničlo in iz Bazovice.

Našim krajem se naglo približuje topla vremenska fronta ob še mrzlem zraku, ki se zadržuje pri tleh. Temperature so tako povečini še okrog ledišča ali le malo višje. Toplejši in vse bolj vlažen zrak se bo sprva vzpenjal nad hladnejšega, pri čemer se bodo rahle padavine lahko tudi marsikje na Kraški planoti in morda še ponekod drugod pojavljale v obliki rahlega sneženja. Proces se bo nadaljeval, dokler ne bo toplejši zrak z južnimi vetrovi izpodrinil mrzlega hladnejšega in bo zato najbolj dolgotrajen v kotlinastih legah ali v krajih, ki so manj izpostavljeni južnim vetrovom. Arso je v ta namen za jutri za večji del Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi snega ter nastajanja poledice in žleda. Padavine se bodo ponoči postopno okrepile in bodo jutri zjutraj povečini zmerne. Jutri čez dan bo postopno topleje.