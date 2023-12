Zaradi nizkih temperatur ob nocojšnji topli fronti možna presenečenja

Ob prihodu nocojšnje tople vremenske fronte bo ponekod vremensko dogajanje prehodno lahko kar pestro. Podobno kot se je zgodilo minuli četrtek, se bo namreč toplejši in bolj vlažen zrak sprva vzpenjal nad mrzlega prizemnega, za razliko, da so tokratne temperature pri tleh precej nižje od četrtkovih. Arso je od polnoči za celotno Slovenijo objavil rumeno opozorilo. Na jugozahodu države opozarja na možnost poledice ali žleda med polnočjo in 9. uro zjutraj, na možnost sneženja pa med med 5. in 13. uro. Mrzel zrak se bo najdlje zadrževal v kotlinastih legah in krajih, ki so manj izpostavljeni južnim vetrovom.

V FJK meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa za jutri napoveduje rahlo sneženje v gorah nad nadmorsko višino 500-700 metrov zlasti v Julijskih Alpah in predalpah. Zjutraj pa bo lahko meja sneženja nižja in bo lahko ponekod nastala poledica, so zapisali.

V Sloveniji je medtem včeraj marsikje nastala nekaj centimetrov visoka snežna odeja. V Postojni Arso poroča o 10 centimetrih novozapadlega snega, v Logatcu pa o 15 centimetrih.

V noči na nedeljo se je dež proti koncu padavin spremenil v sneg tudi v najvišjih vzhodnih predelih Kraške planote.