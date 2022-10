Nabirka za domove mladoletnih migrantov

Med migranti, ki vsakodnevno prihajajo na Tržaško, je veliko mladoletnih. Una casa ovunque vai (Dom, kamorkoli greš) je naslov projekta tržaškega izobraževalnega zavoda Civiform, v sklopu katerega želijo mladim migrantom brez spremstva, ki so zapustili svoje domove zaradi diskriminacije, nasilja in zlorab, ponuditi prijetnejše prostore za bivanje in učenje. Projekt podpira banka Intesa Sanpaolo v sodelovanju s fundacijo CESVI, predvideva pa množično zbiranje sredstev za dosego ciljev (crowdfunding) na spletni strani www.forfunding.intesasanpaolo.com.

Kot so sporočili, bodo v projekt vključili vzgojitelje, ki bodo znali izboljšati proces vključevanja mladoletnih prebežnikov v skupnost in ga prilagoditi vsakemu posamezniku posebej. S sredstvi, ki jih nameravajo zbirati do konca leta, bodo prenovili različne prostore, v katerih gostijo mladoletne migrante. Med prvim letom izvajanja novega projekta želijo prenovljene prostore ponuditi 150 mladostnikom (16–17 let), ki bivajo v openskem zavodu Villaggio del Fanciullo in v okoliških nastanitvenih objektih.

Cilj pobudnikov projekta je zbrati vsaj 100 tisoč evrov (doslej so jih nekaj več kot 9000). S tem denarjem bodo obnovili dotrajane prostore, kupili novo pohištvo za 24 sob, prenoviti nameravajo tudi 12 kopalnic in urediti prostore za sprejemanje in sestanke z zunanjimi obiskovalci, socialnimi in vzgojno-izobraževalnimi delavci. V teh prostorih nameravajo prirejati tudi delavnice, v okviru katerih se bodo učili reciklirati predmete, s katerimi bodo opremili svoje nove domove. V načrtih so tudi delavnice, na katerih se bodo mladi migranti naučili gojiti rastline, ki rastejo okoli naselja.