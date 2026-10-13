Nad Lajnarji trčila motorno kolo in avtomobil

Na Novi cesti za Opčine je prišlo danes nekaj po 15.30 do prometne nesreče. V bližini križišča z Ulico Commerciale oziroma Ulico Olmi nad Lajnarji sta trčila rdeč avtomobil znamke peugeot in motorno kolo Yamaha. Avtomobil je z Ulice Commerciale zavijal levo proti Opčinam. V tistem je z Opčin v smeri Trsta pripeljal motorist, trčil v levi bok avtomobila in obležal na tleh. Lažje se je poškodoval tudi voznik avtomobila. Na kraju so posredovali reševalci službe 118 z reševalnim vozilom in vozilom z urgentnim zdravnikom. Motorist naj ne bi bil življenjsko ogrožen. Zaradi prometne nesreče je prišlo do zastojev v prometu. Na omenjenem križišču je že velikokrat prišlo do nesreč.