Nagradili bodo najboljše pesnike, dramaturge in šolske projekte

V Trst se vrača dogodek Festa della poesia e della letteratura, ki bo od četrtka do nedelje na različnih lokacijah ponudila več kulturnih dogodkov. V sklopu festivala bodo v soboto in nedeljo nagradili tudi zmagovalce Mednarodnega natečaja za poezijo in gledališče Castello di Duino.

Dogodki se bodo začeli jutri, ko bodo ob 18. uri v dvorani Xenia grške-pravoslavne skupnosti (na Nabrežju 3. novembra 7) odprli razstavo fotografij, ki so nastale za natečaj med letoma 2005 in 2021. Posvečena je Gabrielli Valera Gruber, ki je bila duša projekta. Spomnili se je bodo z branjem poezij iz njenih antologij in s spomini, ki jih bodo obiskovalci delili o njej. Besede se bodo na večeru prepletale z glasbenimi vložki tria kitar in klarinetov, razstavo pa si bo mogoče ogledati od jutri do 21. marca med 10. in 13. uro.

V petek bo ob 18. uri v kavarni San Marco srečanje z naslovom Poesia a ruota libera, na katerem bodo člani združenja Poesia e solidarietà in nekateri žiranti natečaja Castello di Duino brali poezije. Prav tam bo tudi Silvia Favaretto predstavila svojo knjigo I monologhi della bambola vudù.

Sobota in nedelja pa bosta namenjeni nagrajevanju v različnih kategorijah tekmovanja Castello di Duino. Dramaturge in mlade pesnike bodo nagradili v soboto ob 11. uri v dvorani Bobi Bazlen muzeja Carlo Schmidl, kjer bo prav tako nastopil glasbeni trio. Isti dan bodo ob 15. uri v dvorani Saturnia na Pomorski postaji nagradili šolske projekte, kjer bo za glasbene intermezze poskrbel Francesco Neri na vibrafonu. Nazadnje bodo v nedeljo nagradili še zmagovalce v kategoriji poezij, in sicer ob 15. uri v dvorani Tommaseo v Hotelu NH, kjer bo za glasbene vložke poskrbel duo Mery's Key.

Za rezervacijo mesta na dogodkih je potrebna prijava preko naslova castelloduinopoesia@gmail.com z imenom, priimkom in telefonsko številko.