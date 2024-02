Nakup nepremičnine je za družine še vedno najboljša naložba

Povpraševanje ostaja stabilno, ponudba se manjša, cene pa naraščajo. Tako bi lahko strnili predstavitev trendov nepremičninskega trga na Tržaškem, ki so jih včeraj predstavili pri zvezi nepremičninskih agencij Fiaip. »Trg stanovanjskih nepremičnin v Trstu in njegovi pokrajini le kljubuje težavam, ki so vezane zlasti na inflacijo in na rast obrestnih mer posojil, in lahko bi celo rekli, da manj trpi v primerjavi s tem, kar se dogaja na državni ravni. Nakup nepremičnine še vedno ostaja za družine najbolj zaželena naložba.« Tako je včeraj na sedežu zveze Confindustria potrdil pokrajinski predsednik Fiaip Filippo Avanzini.

Z uradnimi številkami za preteklo leto še ne razpolagajo, pričakovati pa gre, da se bo leto 2023 za Tržaško zaključilo z manjšim, 9 do 10-odstotnim upadom prodaje, vendar s približno 1 do 2-odstotno rastjo cen, ki traja neprekinjeno že od leta 2016, je opozoril Avanzini. Upad prodaje je posledica, imenujmo ga, kreditnega krča: banke zahtevajo namreč po eni strani od stranke višji minimalni dohodek, po drugi strani pa so zelo previdne pri odobravanju posojil, predvsem zaradi povečanja primerov insolventnosti, ki so posledica naraščajočih obrestnih mer, je pojasnil.

