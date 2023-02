Naravni park bo kmalu ponovno namenjen dejavnostim na prostem

Pod nižjo srednjo šolo Simona Gregorčiča v Dolini se razprostira obsežno zemljišče z ledinskim imenom Male Brce, kjer je bil v preteklosti že urejen park z mogočnimi stoletnimi hrasti. Tu so nekoč prirejali praznike, kulturne prireditve in družabnosti. S časom je bil prireditveni prostor opuščen, zaraslo ga je grmičevje in širila se je robida. Srenja Dolina, lastnik omenjenega zemljišča, je že pred sedmimi leti izvedla čistilno akcijo, ker pa ni imela zadostnih sredstev, da bi poskrbela za zaščitno ograjo, popravilo nosilnega zidu nad cesto in sanacijo nekdanjega sistema razsvetljave, je urejanje naravnega parka sredi vasi opustila.

Vodstvo dolinske srednje se je odločilo, da izvede novo čistilno akcijo. S čiščenjem Malih Brc so že začeli, nadaljevali pa ga bodo v prihodnjem tednu.

