Pogrešano 14-letnico Melisso iz Trsta, za katero so se v torek izgubile vse sledi, so danes našli, je sporočila na Facebooku njena mama. »Našli smo jo, hvala vsem,« je odgovorila številnim uporabnikom in ob sporočilu dodala srce. Nato je še objavila sporočilo s številnimi srci.

Melissa je odšla od doma v torek, 6. junija, ob 7. uri. Za njo je stekla obsežna iskalna akcija, vest pa se je razširila tudi ob številnih delitvah tudi na družbenih omrežjih.