Naslikane pravljice - malim pacientom v uteho

Nič ni lepšega od nasmeha na obrazu bolnega otroka. Trenutka, ko odmisli, da leži v bolnišnični postelji in da se bori proti hudobni bolezni. Da bi na njihove obraze in na obraze njihovih družin priklicali čim več nasmehov oz. da bi z njih vsaj delno izbrisali skrbi, so ženske pri devinsko-nabrežinskem Lions klubu spodbudile projekt Poslikajmo Burlo oz. nabirko za poslikavo prostorov v pediatrični bolnišnici. Nalogo so zaupale priznani slovenski ilustratorki Vesni Benedetič, ki je z veseljem sprejela izziv in na včerajšnji predstavitvi ilustracij v veliki dvorani Burla priznala, da je bil projekt med tistimi, ki so jo najbolj navdušili v tridesetletnem umetniškem delovanju.

27 poslikanih panelov v mehkih barvnih odtenkih krasi že nekaj časa deset sob v pediatrični kliniki, v katerih se dan za dnem proti bolezni borijo otroci. Za vsako sobo si je slikarka, ki ustvarja zlasti z akvareli in barvicami, zamislila malo pravljico, pravzaprav »odprto pravljico«, ki jo lahko vsak pacient po želji prosto interpretira in spreminja. »Dolgo sem razmišljala, kaj bi ustvarila in si naposled zamislila več prizorov, ki otroka objamejo in spremljajo, pomirjajo in nikakor ne motijo. Prizore, ki ne kričijo, pač pa nagovarjajo dušo malega gledalca.