Nasprotniki složni glede odločanja o koncu življenja

Za svobodo izbire pri odločanju o končanju življenja. Za dostojanstvo in avtonomijo v težkih trenutkih oz. za hitrejšo pomoč bolnemu, izčrpanemu človeku, brez zunanjih vplivov ali ideoloških predznakov, ki bi lahko pogojevali svobodno in legitimno izbiro ljudi. To naj zakonsko tako na državni kot deželni ravni zasleduje in spodbuja tržaška občinska koalicija z županom Robertom Dipiazzo na čelu.

Namig v obliki svetniške pobude prihaja s strani politično neobičajnega terceta, ki ga dejansko nikoli ne vidimo složnega glede raznoraznih tem. Občinski svetniki oz. svetnice Giorgia Kakovic (Zdaj Trst), Laura Famulari (Demokratska stranka) in Lorenzo Giorgi (Naprej Italija) so se združili glede izbire prostovoljnega končanja življenja; ob njih so se pod tekst podpisali še Rosanna Pucci, Giovanni Barbo in Štefan Čok (DS) ter Riccardo Laterza in Kevin Nicolini (Zdaj Trst). Sila delikatna tema, ki bo v občinskem svetu, ko jo bodo obravnavali, najbrž dvignila prah ... »Pa naj ga, saj je to tudi njen namen,« je potrdil Giorgi.

