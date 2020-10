Nathan Never na futurističnih tržaških ulicah

Tržaške ljubitelje Bonellijevih stripov bosta nedvomno razveselili najnovejši zgodbi futurističnega kriminalista Nathana Neverja, ki bo svoje preiskave vodil prav po tržaških ulicah. Številki stripov 354 z naslovom La città del vento (Mesto vetra) in 355 z naslovom Check Point 23, katerih besedila je napisal Bepi Vigna, ilustriral pa Romeo Toffanetti, sta namreč posvečeni prav Trstu, a v posebni obliki. Avtorja sta si zamislila, kakšno bo mesto v prihodnosti in v futuristični Trst postavila zgodbi znanega junaka.

Najbolj neučakani si bodo lahko strani stripa ogledali od jutri do 8. novembra na razstavi Visioni di Tergeste Futura v hidrodinamični centrali tržaškega starega pristanišča, v okviru dvajsetega festivala znanstvene fantastike Trieste Science+Fiction.

Ilustracije bodo na ogled ob petkih in sobotah med 15. in 18. uro, ob nedeljah pa med 10. do 18. uro. Razstava bo izjemoma na ogled tudi 2. in 3. novembra med 15. in 18. uro.