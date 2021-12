Navdušuje jih Arendtova filozofija Vite active

»V Trstu, mestu, kjer se še začuti sled psihiatrične revolucije, želimo predlagati našo, tokrat družbeno revolucijo.« Tako je dejala Gabriella Taddeo, predsednica novonastalega društva Vita activa nuova APS, člani katerega – devet žensk in en moški – si prizadevajo za tkanje čvrstih vezi »v vse bolj individualistični in hladni sodobni družbi«. To pa predvsem na podlagi točno določenih smernic: feminizma, zgodovinskega spomina, poljudne znanosti in izobraževalne dejavnosti.

Društvo svoje poslanstvo uresničuje tako z založniškimi kot s socialnimi projekti. »Vsak projekt pa sloni na konceptu filozofinje Hannah Arendt Vita activa, torej na ustvarjanju neke realnosti, ki je najprej dejavnost,« je razložila direktorica založniškega projekta Gabriella Musetti. Založba Vita activa nuova je doslej izdala tri knjige. »Gre za izdelke, ki smo jih pripravili skrbno in natančno, na kar kaže že kvaliteta platnic in uporabljenega papirja,« je dejala direktorica založbe, »vsebine so kvalitetne in pozorno izbrane. Predvsem pa etično zasnovane,« je dodala. Teme in avtorji, katerim se posveča novonastala založba, res niso vsakdanji. S publikacijo Una genealogia ritrovata avtorica Marta Albertini – pravnukinja Leva Tolstoja – preko zbranih spominov in fotografij rekonstruira življenje soproge, hčerke in vnukinje literarnega velikana.