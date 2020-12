Ne pravite mu drugi val

Hočeš ali nočeš je o pandemiji novega koronavirusa treba razpravljati, čeprav ima marsikdo vtis, da se o njej zlasti na televiziji in v medijih še preveč govori. Na tržaški univerzi so prepričani, da je treba temo obravnavati večplastno, s prepletanjem navidezno oddaljenih strok. V sredo popoldne so tako na daljavo povezali zdravnike, pravnike in izvedence političnih oziroma družbenih ved. Strokovnjaki so po uvodnem pozdravu rektorja Roberta Di Lenarde ob pomembnih ugotovitvah ponudili kar nekaj izhodišč za razmislek.

Če se »logika jaza« ne bo dokončno spremenila v »logiko skupnosti« bomo podlegli nevidnemu sovražniku, je prepričan predstojnik kardiološke klinike Gianfranco Sinagra. Izredne zdravstvene razmere so povsem sprevrgle tradicionalno pojmovanje človeških odnosov, na katerih je temeljila tudi ureditev bolnišničnih oddelkov: »Zdravniki marsikdaj delujemo v okviru togih in samo vase naravnanih sistemih. Številni so prepričani, da avtonomija pomeni samozadostnost. Kaj pa drugi? Virus ne razlikuje med posamezniki, nobenega se ne usmili.« Po Sinagrovi oceni pa se posamezniki še vedno kljub rušilni moči te izkušnje ne znajo dovolj poistovetiti, uživeti v sočloveka. Vsaj ne do take mere, da bi se ravnali dovolj preudarno za zajezitev okužb.

Tudi direktorja oddelka za infekcijske bolezni Roberta Luzzatija skrbijo množice ljudi, ki so se v predpraznični mrzlici zgrnile na ceste italijanskih mest. »Govori se o drugem valu, čeprav je to strokovno gledano zgrešeno. Virus ni nikoli izginil. Tudi tokrat se ukrepi izkazujejo za uspešne. Epidemiološko stanje se izboljšuje, vendar prepočasi, da bi lahko bili resnično navdušeni,« je pojasnil.