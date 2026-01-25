Nedeljsko in praznično zaprtje trgovin znova v ospredju pozornosti

Nedeljsko in praznično odprtje marketov in supermarketov je po 14 letih, odkar je vlada Maria Montija z uredbo »salva Italia« to omogočila, za mnoge kupce postalo normalnost. Drugače na to najbrž gledajo zaposleni v tovrstnih trgovinah. V zadnjih tednih je debata o nedeljskem in prazničnem odprtju supermarketov spet postala aktualna, odkar je predsednik Nacionalnega združenja potrošniških zadrug COOP (ANCC-COOP) Ernesto Dalle Rive predlagal, da bi skupaj z drugimi veletrgovci začeli razpravljati o možnosti, da bi se vrnili v čas, ko so ob nedeljah marketi bili zaprti.

»Glavna podjetja, ki so del sistema Coop, so naklonjena nedeljskim zaprtjem in zanima nas, ali bi lahko stekli pogovori z združenjem Federdistribuzione in Združenjem sodobne distribucije (ADM), da bi prišli do skupne vizije o nedeljskem zaprtju,« je dejal Dalle Rive. Vrnitev k šestdnevnemu delovniku bi verigam omogočila, da omejijo stroške dela, saj so ti za nedeljsko delo za 30 odstotkov višji, je navedel, obenem pa bi to obnovilo produktivnost in učinkovitost, s čimer bi po podatkih raziskovalnega urada Coop celoten sistem velikih trgovskih verig »pridobil« od 2,3 do 2,6 milijarde evrov.

Zaenkrat so se odzvali iz združenja Federdistribuzione, kjer se s predlogom Ernesta Dalle Rive ne strinjajo, saj se jim zdi, da je usmerjen v preteklost in da je v nasprotju tako z interesi podjetij kot z interesi strank.

Trgovec Peter Povsic, upravitelj marketa na Tržaški ulici v Gorici, je med drugim povedal, da je velik zagovornik nedeljskega zaprtja trgovin, ker je v zadnjih letih težko najti zaposlene in so poleg tega stroški iz leta v leto višji.

Z različnim pogledom na vprašanje morebitnega zaprtja trgovin ob nedeljah je postregel Paolo Kalc, predsednik Društvene prodajalne na Opčinah, ki opaža, da stranke tudi ob nedeljah veliko zahajajo v njihove trgovine.