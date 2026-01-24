V Accetturi odslej Via Luigi Spacal

»Via Luigi Spacal, fotografo - pittore« od danes piše v središču Accetture, potem ko so ob prisotnosti najvišjih mestnih oblasti in družinskih članov pokojnega tržaškega umetnika po njem poimenovali ulico. Ime Lojzeta Spacala (1907–2000) se je tako vpisalo v toponomastiko tega hribovitega mesteca v oddaljeni Bazilikati.

Ulično tablo s Spacalovim imenom je župan Alfonso Vespe odkril v družbi dveh Spacalovih pravnukov, Emi in Lukasa. Tabla stoji ravno ob mizarski delavnici, v kateri je v 30. letih prejšnjega stoletja delal Spacal. V ulici, ki se je do nedavnega imenovala Via Ospizio, je tudi živel in razvijal fotografije. Spacal se je namreč med prisilno konfinacijo preživljal tudi kot fotograf. Njegov vnuk Martin Spacal je danes v Accetturi pozval krajane, naj v družinskih arhivih preverijo, ali se je katera od Spacalovih fotografij, ohranila.