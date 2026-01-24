Dva psa in mačko pustil dva tedna v stanovanju brez nadzora in oskrbe

Stanovalci nekega bloka pri Sv. Andreju so pred desetimi dnevi obvestili policijo, da je iz enega izmed stanovanj slišati močan hrup in glasno cviljenje ter mijavkanje. Policisti so se pripeljali do bloka in kaj kmalu tudi izsledili najemnika, 29-letnega italijanskega državljana. Ko so vstopili v stanovanje, so odkrili, da v njem vladata popoln nered in nesnaga, higienske razmere so bile povsem nezadostne. V kopalnici so policisti našli dva psa - manjše in srednje rasti - ter mačko. Vsi so bili v zelo slabem stanju, psa sta bila vidno podhranjena in dehidrirana, popolnoma so bili zanemarjeni.

Mladenič je pojasnil, da mu je živali zaupal par prijateljev. Sam je bil zaradi obveznosti v zadnjih dve tednih izven mesta, tako da je živali pustil v stanovanju same in brez nadzora.

Na podlagi pridobljenih podatkov so policisti vložili ovadbo zoper občana zaradi kaznivega dejanja zapustitve živali, živali pa so zasegli in zaupali dežurnemu lovskemu čuvaju, ki jih je odpeljal v občinski pesjak, kjer so jim zagotovili ustrezno oskrbo.