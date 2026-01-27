Nekdanja majhna slaščičarska delavnica vse bolj raste

Podjetje Pintaudi, specializirano za proizvodnjo prepečenca, piškotov in pekovskih izdelkov, ki ima sedež v Trstu, po novem v svojo lastniško strukturo vključuje finančno družbo dežele FJK Friulia. Pintaudi je sicer v večinski lasti holdinga Polo del Gusto, ki mu predseduje Riccardo Illy. Dogovor predstavlja strateški korak v nadaljnji rasti podjetja.

Skupna vrednost operacije znaša 1,2 milijona evrov. od tega je 700 tisoč evrov v obliki financiranja, 500 tisočakov pa je vloženih prek povečanja osnovnega kapitala, s čimer Friulia pridobiva 35-odstotni lastniški delež v podjetju.

To podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 kot majhna slaščičarska delavnica z neposredno prodajo. Leta 2021 je v podjetje vstopil holding Polo del Gusto z manjšinskim deležem, ki je leto pozneje postal večinski, s čimer je skupina obogatila svoj portfelj z novo blagovno znamko odličnosti. Leta 2024 se je podjetje preselilo v nov, večji proizvodni obrat na območju Oreha v miljski občini, kjer je ob tradicionalnih izdelkih okrepilo razvoj linije velikih prazničnih kvašenih izdelkov. Lani je Pintaudi pridobil pomembna mednarodna certifikata BRC in IFS, ki sta ključna za delovanje v segmentu premium velike distribucije.