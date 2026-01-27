VREME
DANES
Torek, 27 januar 2026
Iskanje
Gospodarstvo

Nekdanja majhna slaščičarska delavnica vse bolj raste

Deželna finančna družba Friulia je z 1,2 milijona evrov vstopila v lastniško strukturo tržaškega podjetja Pintaudi

Sanela Čoralič |
Trst |
27. jan. 2026 | 9:34
    Nekdanja majhna slaščičarska delavnica vse bolj raste
    Podjetje Pintaudi je bilo nekoc specializirano za proizvodnjo prepečenca, piškotov in pekovskih izdelkov, proizvodnja pa se zdaj vse bolj širi (PINTAUDI)
Dark Theme

Podjetje Pintaudi, specializirano za proizvodnjo prepečenca, piškotov in pekovskih izdelkov, ki ima sedež v Trstu, po novem v svojo lastniško strukturo vključuje finančno družbo dežele FJK Friulia. Pintaudi je sicer v večinski lasti holdinga Polo del Gusto, ki mu predseduje Riccardo Illy. Dogovor predstavlja strateški korak v nadaljnji rasti podjetja.

Skupna vrednost operacije znaša 1,2 milijona evrov. od tega je 700 tisoč evrov v obliki financiranja, 500 tisočakov pa je vloženih prek povečanja osnovnega kapitala, s čimer Friulia pridobiva 35-odstotni lastniški delež v podjetju.

To podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 kot majhna slaščičarska delavnica z neposredno prodajo. Leta 2021 je v podjetje vstopil holding Polo del Gusto z manjšinskim deležem, ki je leto pozneje postal večinski, s čimer je skupina obogatila svoj portfelj z novo blagovno znamko odličnosti. Leta 2024 se je podjetje preselilo v nov, večji proizvodni obrat na območju Oreha v miljski občini, kjer je ob tradicionalnih izdelkih okrepilo razvoj linije velikih prazničnih kvašenih izdelkov. Lani je Pintaudi pridobil pomembna mednarodna certifikata BRC in IFS, ki sta ključna za delovanje v segmentu premium velike distribucije.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: