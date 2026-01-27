V Rižarni ob dnevu spomina brez velike množice

Letošnja slovesnost v Rižarni, ki jo ob dnevu spomina na žrtve holokavsta prireja Občina Trst, bo ostala zapisana tudi zaradi skromne udeležbe občinstva. Na svečanosti se je namreč zbralo nekaj manj kot štiristo ljudi. Sicer, ko ta poteka sredi tedna, se je nikoli ne udeležijo večje množice ljudi. Letos je drugače bila najbolj očitna odsotnost dijakov in dijakinj drugostopenjskih srednjih šol, ki se po navadi redno udeležujejo dogodka. Na to je med drugim opozoril tržaški rabin Alexander Meloni, ki je poudaril, da je treba pomen dneva spomina približati zlasti mlajšim generacijam.

Zbrane je po ustaljeni navadi nagovoril tržaški župan Roberto Dipiazza, v slovenščini pa je spregovorila zgoniška županja Monica Hrovatin. Na svečanosti so bili med drugimi prisotni predsednik deželne vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga, tržaški prefekt Giuseppe Petronzi, župani okoliških občin na tržaškem ter predstavniki judovske in različnih verskih skupnosti v Trstu.