V tržaškem mestnem svetu nič novega

Po več kot mesecu dni političnega molka se je tržaški mestni svet znova sestal, kot da se vmes ne bi zgodilo nič. Na dnevnem redu so se znašli pametni zabojniki na Krasu, openski tramvaj, spomin na desetletnico smrti Giulija Regenija, vrsta vloženih skupnih stališč k proračunu, ki je bil sprejet sredi decembra lani, medtem ko so afere, napetosti in odmevne odločitve, ki so v zadnjih tednih pretresale tržaško politično prizorišče, ostale zunaj razprave.

Mirovanje openskega tramvaja

Vrnitev v dvorano je tako zaznamovalo vzdušje, značilno za ta mandat Roberta Dipiazze - apatičnost desnosredinske koalicije in kategorično zavračanje predlogov ali pripomb levosredinske opozicije. Novo in daljše mirovanje openskega tramvaja je zaznamovalo začetek prve seje v letu 2026. Giorgio Sclip iz gibanja Punto Franco je od mestne uprave zahteval pojasnila o stanju ene najprepoznavnejših mestnih znamenitosti, ki je po komaj nekajmesečnem obratovanju znova obstala, potem ko je bila zaradi nesreče prej ustavljena osem let. Pristojna za naložbe Elisa Lodi je ponovila to, kar je že znano.

Tramvajska infrastruktura je v postopku obveznega petletnega tehničnega pregleda, ki so ga začeli izvajati predčasno, ker so želeli izkoristiti prisilno mirovanje zaradi drugih del. Pogodba za izvedbo predvidenih del je bila sklenjena za štiri mesece, tramvajska proga pa naj bi bila odprta spomladi.