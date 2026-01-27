Še naprej zahtevajo slovenski jaslični oddelek pri Sv. Ivanu

Predstavniki leve sredine v šestem rajonskem svetu Občine Trst, ki je pristojen za Sv. Ivan, Lonjer, Kjadin in Rocol, so izrazili nasprotovanje načrtom občine, ki upravljanje novih jasli v Rojanu in pri Sv. Ivanu želi zaupati zasebniku. »Tako kot smo se dogovorili z vsemi levosredinskimi rajonskimi svetniki tržaške občine, smo tudi v šestem rajonskem svetu glasovali proti občinskemu sklepu o zasebnem upravljanju novih jasli,« je za Primorski dnevnik povedal Franc Biancuzzi (lista Punto franco - SSk).

Visoko povpraševanje

Glasovanje je potekalo prejšnji teden med zasedanjem rajonskega sveta in je sledilo skupnemu srečanju vseh rajonskih svetov z občinskim odbornikom za vzgojo in izobraževanje Mauriziom De Blasiom prejšnji ponedeljek v svetniški dvorani tržaške občine. Med razlogi za nasprotovanje sklepu so predstavniki DS v sporočilu za medije navedli najprej potrebo po slovenskem oddelku novih jaslih pri Sv. Ivanu, ta pa v občinskem sklepu ni predviden. »Družine, vzgojitelji in predstavniki institucij so jasno izrazili to zahtevo: želijo si jaslični oddelek s slovenskim učnim jezikom,« so povzeli besede, s katerimi je odbornika De Blasia na skupnem srečanju nagovorila rajonska svetnica Silvia Marinković (DS).

Da so mu že v preteklosti dokazali, da je potreba po slovenskih jaslih realna, ga je takrat spomnil tudi Biancuzzi. Realno povpraševanje po vzgojni storitvi v slovenskem jeziku je veliko večje od tega, kar navajajo uradni podatki, so tudi opozorili opozicijski svetniki. »Trenutno je v občinskih jaslih s slovenskim učnim jezikom razpoložljivih 30 mest, povpraševanje pa je vsaj trikrat tolikšno,« so zapisali.