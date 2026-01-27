Slovenci v ZDA prisluhnili učencem Glasbene matice

Slovenska skupnost v New Yorku je bila v nedeljo deležna koncerta učencev in profesorjev tržaške Glasbene matice ter Glasbene šole Sežana, ki so nastopili v tamkajšnji slovenski cerkvi sv. Cirila. Harfistka Maja Locatelli iz razreda profesorice Tatiane Donis in pianist Evan Miliani iz razreda profesorice Tamare Ražem Locatelli, ter pianistka Tina Uršic iz GŠ Sežana (ravno tako učenka profesorice Ražem Locatelli) so dan pred tem nastopili tudi na odru znamenitega Carnegie Hall, in sicer v okviru mednarodnega tekmovanja Crescendo za mlade glasbene umetnike z vsega sveta. Učence je spremljal tudi ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli, ki je povedal, da bodo rezultati tekmovanja, ki je potekalo po vseh svetovnih celinah, znani v naslednjih dveh tednih.

»Posebej smo bili počaščeni, da smo lahko nastopili tudi za slovensko skupnost v New Yorku, pri čemer nam je uvodoma pomagal navezati stik generalni konzul Slovenije v Trstu Gregor Šuc. Hvaležni smo tudi veleposlaniku v Washingtonu Iztoku Mirošiču in patru Martinu Krizologu,« je dejal Figheli in dodal, da je projekt finančno omogočil tržaški sklad Libero in Zora Polojaz. Na koncertu so mladi glasbeniki z mentoricama in baritonom Damijanom Locatellijem izvedli raznolik program slovenskih in evropskih skladateljev - od Ipavca, Premrla in Ukmarja do Beethovna, Schuberta, Griega, Mascagnija, Respighija in Godfroia - z izborom samospevov, sakralnih del ter priljubljenih romantičnih in opernih miniatur za glas, klavir in harfo. Med drugimi so v cerkvi sv. Cirila zvenele Slovenec sem Gustava Ipavca, pesem Ave Maria in Prešernova Memento Mori.