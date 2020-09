Nemci prihajajo v tržaško pristanišče

V tržaško pristanišče ne prihajajo kitajski vlagatelji, za katere se je zdelo, da so resno vrgli oko na Trst. Večinski delež umetne betonske platforme med škedenjsko železarno in novo čistilno napravo, ki sta jo zgradila gradbeno podjetje Icop in špeditersko podjetje Parisi, so kupili Nemci. Hamburško pristanišče je z včerajšnjim dnem prevzelo 50,1 odstotka lastniškega deleža v družbi, ki je zgradila logistično ploščad. Po napovedi bodo v prvi fazi vanjo vložili 150 milijonov evrov, v drugi od 100 do 300 milijonov evrov, za uresničitev vseh načrtov, določenih s prostorskim aktom za pristanišče, pa naj bi skupno investirali celo milijardo evrov.

Večinski delež podjetja PLT Piattaforma Logistica di Trieste (50,1%) je odkupila nemška logistična skupina HHLA (Hamburger Hafen und Logistik Aktiengeselleschaft), ki je v lasti hamburške občine in upravlja s tremi od štirih kontejnerskih terminalov v hamburškem pristanišču. S prihodom HHLA v Trst bodo načrti za začetek reorganizacije proizvodnje v škedenjski železarni in za zgraditev osmega pomola vse bliže resničnosti.