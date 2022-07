Nižja pristojbina Tari, obnova slačilnic in dela na cestah

S priporočilom občanom, naj se držijo pravil za zajezitev pandemije se je v četrtek. 21. julija, začela julijska seja zgoniškega občinskega sveta, ki jo je vodil Igor Černjava. Iz osebnih razlogov je bila namreč županja Monica Hrovatin odsotna. Poročanje je zato zaupala podžupanu. Ta je odbornikom in svetnikom povzel delovanje v juniju, ko je po daljšem premoru ponovno zaživela priljubljena zgoniška Razstava vin. Uspešno se je zaključila tudi prva faza projekta za varnost na cestah v sodelovanju s podjetjem Noi Sicuri. Opazovanje hitrosti na nevarnih cestnih odsekih je že obrodilo prve sadove, saj so vozniki postali bolj previdni.

Občinski svet se je sestal v živo. Tako kot druge občine pa je v svoj pravilnik vključil spremembo, to je možnost sestajanja na daljavo. Nastale so spremembe tudi v triletnem programu javnih investicij za obdobje 2022–2024. Vsoto 333 tisoč evrov bo občina namenila infrastrukturnim delom in opremi: 125 tisoč evrov nameravajo vložiti v prenovo slačilnic občinske telovadnice v Zgoniku, 205 tisoč evrov v asfaltiranje občinskih cest, tri tisoč evrov pa bodo namenili nakupu šolskih pripomočkov.

Poglavje zase je na seji bila pristojbina za ravnanje z odpadki Tari. Občina se je namreč odločila, da bo 44 tisoč evrov izrednega prispevka, ki ga je država dodelila občinam v času pandemije, namenila znižanju tarife za proizvodne dejavnosti. Na junijskem zasedanju je z 19 tisočimi evri podobno storila v prid vsem gospodinjstvom.

»Če bi ponovno vključili vse občane, bi olajšava bila skoraj nezaznavna. Odločili smo se, da pomagamo podjetjem, katerim bo občinska odločitev olajšala pristojbino za približno 25 %,« je pojasnil Černjava.