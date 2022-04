Nobene ekskluzivnosti pri ležanju na plaži

Plaža v naselju Portopiccolo v Sesljanu je prosta in vsakdo se gre lahko tja po želji kopati. Tako je na sredinem zasedanju občinskega sveta napovedal devinsko-nabrežinski odbornik za infrastrukturna dela oz. urbanistiko Lorenzo Pipan, ki je pojasnil, da je le prišlo do ureditve območja A8 oziroma Sesljanskega zaliva v naselju Portopiccolo.

Znotraj območja A8 je po novem določeno podobmočje 10, ki je dočakalo spremembo zunanje meje zaradi preoblikovanja morske obale, ki je prostorski načrt doslej še ni upošteval. Območje 10 je po novem razdeljeno še na tri cone - vrhnjo 10C, ki meji z Obalno cesto in je naravno zaščitena, srednjo 10B, ki zaobjema turistične nastanitve in storitve, ter spodnjo 10A, se pravi prosto plažo. Občinski svet je bil poklican, da preveri, pravzaprav potrdi skladnost ureditve območja s prostorskim načrtom. »Dejansko se na tak način uredi dvoumno situacijo. Obalna cona 10A, ki doslej še ni bila razmejena, zaobjema 10 tisoč kvadratnih metrov plaže, ki je prosto dostopna in jo lahko koristijo vsi,« je potrdil Pipan, ki je nedorečenosti pripisal nejasni razmejitvi po izgradnji naselja Portopiccolo.

Da gre za pomemben korak, je ugotavljal svetnik Demokratske stranke Massimo Veronese. Po njegovi oceni se mora naselje Portopiccolo nujno povezati z območjem, ki ga obdaja. »Več je ljudi, ki se pripelje v naselje, več je ljudi, ki se kopa na prostih plažah, več to spodbuja dejavnosti tako v samem naselju kot v občini. To območje ne sme biti zaprto oziroma namenjeno neki eliti, pač pa dostopno vsem.«