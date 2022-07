Nočne razprodaje in veselo vzdušje tudi na Krasu

Opčine so mesto v malem. Zato se spodobi, da imajo tudi same poletno noč, v kateri so ob začetku sezone popustov trgovine odprte do poznega in se v vasi marsikaj dogaja. Na Opčinah bo praznično cel konec tedna, podroben program pa sta včeraj na Občini Trst predstavili podžupanja in odbornica za ekonomijo Serena Tonel ter predsednica konzorcija Skupaj na Opčinah Nadia Bellina.

Serena Tonel je izpostavila predvsem pomen, ki ga ima konzorcij, ker dela za skupno dobro. Po dveh letih pandemije je treba poskrbeti za to, da se ponovno oživi trgovina, tudi na obrobju. Na opensko praznovanje je seveda povabila obiskovalce od drugod, med drugim je Tržačane skušala premamiti s hladnejšimi openskimi temperaturami.

Nadia Bellina je podrobneje predstavila program, ki bo ta konec tedna zaznamoval Opčine. Po dveh letih se trudijo, da bi spet vrnili nekaj normalnosti tudi na Kras, je dejala Bellina, čeprav še vedno ne morejo organizirati praznika, kakršnega so imeli pred pandemijo (letos na primer ne bo posebnih aktivnosti za otroke, pa tudi center Opčin ne bo zaprt za promet).

V petek, ko bodo trgovine odprte do 23. ure, bo od 20. ure dalje obiskovalce pri sladoledarni Arnoldo kratkočasila glasbena skupina The Mooners and Friends, v soboto pa The Selfies, s točenim pivom in posebnimi sladolednimi okusi za to priložnost. V Baru Tabor bodo oba večera posvetili koktajlu mojito in glasbi.

V petek bodo ob 20.30 v prostorih Sklada Mitja Čuk odprli razstavo mlade openske umetnice Irine Goruppi, ki bo konec tedna odprta do 22. ure. Ta bo prihodnji teden odprta med 10. in 12. uro, do 31. avgusta pa po predhodnem dogovoru. V petek in soboto bo odprt tudi atelje slikarja Fulvia Cazzadorja, in sicer med 10. in 13. uro ter med 16. in 22. uro.

V nedeljo bodo ob 18. uri v Prosvetnem domu nagradili zmagovalce natečaja Opčine v cvetju. Openci so bili že trinajstič povabljeni, da svoje domove, trgovinske in gostinske obrate okrasijo s cvetjem in tekmujejo za najboljše okrašene vrtove. Organizatorji so zelo zadovoljni, saj je letos sodelovalo kar 57 okrašenih vrtov, nagrado bodo prejeli najboljši trije iz vsake kategorije (za javne obrate, balkone in fasade hiš ter zasebne vrtove), podelili pa bodo tudi posebno priznanje za tistega, ki je na najboljši način znal izraziti svojo ustvarjalnost v okviru krajevne tradicije.

Nadia Bellina se je v imenu konzorcija zahvalila občinskim uradom, ZKB Trst Gorica, ki podpira pobudo že od prve izvedbe, članom konzorcija in vzhodnokraškemu rajonskemu svetu. Konzorcij pa je že začel priprave za naslednji openski praznik, ki bo potekal 24. avgusta, ko goduje zavetnik Opčin sv. Jernej.