Nocoj slavnostna podelitev nagrade vstajenje Majdi Artač

Društvo slovenskih izobražencev in odbor za nagrado vstajenje vabita nocoj (ponedeljek) ob 20.30 v Peterlinovo dvorano v Trstu (Ulica Donizzetti 3) na slavnostno podelitev 61. literarne nagrade pesnici in besedni ustvarjalki Majdi Artač Sturman. Nagrajenko bo predstavila Mirjam Bratina, nagrado pa ji bo izročila predstavnica ZKB Trst Gorica Maja Vrtovec. Izbrane pesmi bo prebrala Marjetica Puntar, za glasbeni vložek pa bo poskrbela pianistka Tina Uršič, učenka Glasbene matice iz razreda Tamare Ražem Locatelli.

Tržačanka Majda Artač Sturman prejme nagrado za pesniško zbirko Strehe, ki je izšla leta 2023 pri Založništvu tržaškega tiska, in za svoj dosedanji opus v celoti. Kot je komisija zapisala v utemeljitvi nagrade, je Artač Sturman »občutljiva opazovalka dogajanja, v katerem odkriva svetle in temne plati življenja, njena specifika pa je v globoki želji, da bi osmislila to, kar bi lahko preprosto imenovali »vsakdanjik««.

Komisijo literarne nagrade vstajenje sestavljajo prof. Magda Jevnikar, prof. Jadranka Cergol, prof. Adrijan Pahor, novinarka Erika Jazbar, Nadia Roncelli in urednik Marij Maver. Nagrado vsako leto podelijo zamejskim in zdomskim avtorjem za delo, ki je izšlo v letu pred podelitvijo nagrade.