Prijeli moškega, ki je podtikal požare v Portorožu in Luciji

Piranski policisti so v ponedeljek, 21. oktobra zaradi suma poskusa požiga enega od portoroških hotelov in vloma v stanovanjsko hišo odvzeli prostost 48-letnemu domačinu, poročajo Primorske novice.

V nedeljo, 20. oktobra so piranski policisti namreč prejeli obvestilo, da gori v enem od hotelov v Portorožu. Na kraju so ugotovili, da je v kletnih prostorih na več krajih nekdo podtaknil več požarov, ki so jih k sreči pravočasno pogasili. Isti dan, ob 22.08, so policisti prejeli še eno obvestilo, in sicer, da na Garibaldijevi ulici v Luciji gori avto v garaži. Temu je sledilo še več prijav o podtaknjenih manjših požarih v Luciji, ki so bili pogašeni, preden bi nastale hujše posledice.

Policisti so pričeli z intenzivnim zbiranjem obvestil in dokazov. Dan kasneje so v dopoldanskem času zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Povzročitve splošne nevarnosti (poskus požiga hotela) in vloma v stanovanjsko hišo (avgusta 2024) odvzeli prostost 48-letnemu domačinu. V času policijskega pridržanja so pri osumljencu opravili tudi hišno preiskavo, kjer so našli in zasegli ukradene predmete, ki izvirajo drugih premoženjskih kaznivih dejanj, ter manjša količina droge.

Po končani policijski preiskavi so 48-letnika izpustili na prostost, sporočajo s koprske policijske uprave. Zoper osumljenca sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti in dve kaznivi dejanji Velike tatvine (vlom in drzna tatvina). V povezavi s temi dogodki policisti še nadaljujejo z zbiranjem dokazov, so dodali na koprski policijski upravi.