Novi Narodni dom je nared

Obnovitvena dela v Narodnem domu pri Sv. Ivanu so se uradno zaključila v ponedeljek, 31. julija. Kakor je bilo predvideno po časovnici, k temu doda Livio Semolič, ki s pooblastilom krovnih organizacij od vsega začetka spremlja obnovo večnamenskega središča pri Svetem Ivanu in vodi dogovarjanje z deželnimi oblastmi.

V prihodnjih tednih bo Dežela FJK, ki je v celoti financirala obnovo (investirala je 4 milijone evrov), preverila, ali so bila dela opravljena kot po domeni, da je vse v redu in vse deluje; med 21. do 28. avgustom bodo na vrsti še tehnični pregledi končne gradnje. Takrat bo treba preveriti tudi stanje poda v spodnjih prostorih, kjer je prišlo do manjših komplikacij glede vzdržljivosti oz. njegove obremenitve, tako da bo morebiti potrebno namestiti kovinsko ploščo za uravnoteženo porazdelitev teže, je namignil sogovornik.

Dogajanje pri Narodnem domu pa ne miruje. Delavci se tačas še vedno mudijo na gradbišču, saj morajo urediti še priključek na kanalizacijski sistem. Nekateri pa se posvečajo zunanjosti, konkretno se posvečajo stopnišču, ki bo z ulice, se pravi z Vrdelske ceste vodilo do notranjega dvorišča.

V poletnem rebalansu proračuna – naj spomnimo bralce – je deželna vlada Furlanije - Julijske krajine z izrednim prispevkom nabavi notranje opreme Narodnega doma pri Sv. Ivanu dodelila 200 tisoč evrov. Polovico manj od tega, za kar sta v predračunu po oceni arhitekta Aleša Plesničarja zaprosila upravitelja doma Narodna in študijska knjižnica oziroma Slovenski raziskovalni inštitut. Semolič je pojasnil, da mora NŠK, kateri je dežela dodelila prispevek za kritje teh stroškov, v roku 30 dni spet predstaviti točen predračun za uporabo omejene vsote denarja. Potem bo prejela nakazilo in ga bo lahko takoj uporabila.