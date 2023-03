Novih 30 parkirnih mest v Nabrežini

Praznik »kot se šika« – z domačo nabrežinsko godbo, prigrizkom, pa še v prijetnem sončnem objemu. V Nabrežini je danes domači jus slovesno predal namenu novo parkirišče ob glavni cesti nasproti pivnice Bunker, ki mu domačini pravijo »giardin« in kjer je nekoč delovalo javno kopališče.

»Novo parkirišče simbolično predstavlja nov mejnik za naše poslovanje, saj dokazuje, da jusi niso le sinonim za sečnjo in vzdrževanje gozda, pač pa aktiven akter za promocijo, pravzaprav za pomoč domačemu ozemlju.« Predsednik nabrežinskega jusa Marko Petelin je s temi besedami nagovoril zbrane na betonski ploščadi, kjer je po novem krajanom in vsem obiskovalcem vasi na voljo 30 zelo potrebnih novih parkirnih mest.

Zahvalil se je vztrajnemu, nesebičnemu, prostovoljnemu delu članov jusa, predhodniku Igorju Zadniku in si nadejal, da bi za doseganje podobno uspešnih projektov še naprej združevali moči z Občino Nabrežina in krajevnimi društvi. »Že lani smo priskočili na pomoč občini pri ureditvi prostorov šole Igo Gruden, tako da so se naši osnovnošolci lahko vrnili v domačo vas,« je spomnil in napovedal, da jih čaka še veliko pomembnih izzivov.