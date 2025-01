Novim časom se prilagajajo tudi osmice

Bršljanov šopek oziroma »fraska« skozi celo leto vabi na obisk v kraške osmice. Kako pa nas bodo na vsaki domačiji postregli, je odvisno od krajevnega pravilnika. V zgoniški občini so se ravnokar odločili, da tega nekoliko posodobijo. Novosti, ki so jih odobrili pred kratkim, kmalu pa jih bodo tudi objavili, zadevajo prodajo domačih kmetijskih pridelkov in povprečno dnevno prodajo vina v osmicah, po kateri se določi, koliko dni je lahko osmica odprta.

»V prvem primeru gre pravzaprav za dodatek tega, kar je že zapisano v državni zakonodaji, in sicer, da lahko osmičar poleg vina prodaja tudi sir, suhomesne izdelke ipd., te pa lahko kupuje tudi pri drugih kmetovalcih, če jih sam ne proizvaja. Seveda pa, naj se ti pridelki kupujejo na Krasu,« je pojasnil odbornik za kmetijstvo v zgoniški občini Rado Milič. Kot drugo pa so v pravilniku znižali povprečno dnevno prodajo vina v litrih, po kateri se določa, koliko dni bo fraska vabila na domač kozarec.

V Zgoniku vse manj osmic

»Opazili smo, da se v zadnjih letih prodaja manj vina, tako da smo dnevno povprečje s 50 litrov znižali na 40 litrov prodanega vina. Na tak način svojim kmetovalcem omogočamo, da so dlje časa odprti,« je dejal Milič. Na to, da se je poraba vina v osmicah v zadnjih letih znatno znižala, so jih opozorili sami kmetovalci, je še povedal Milič. »Najbrž je to posledica večje skrbi za zdravje, kar je tudi prav, po drugi strani pa je verjetno imel še dodaten vpliv strožji cestnoprometni zakonik,« meni odbornik.

V zgoniški občini pa še vedno velja prepoved istočasnega odprtja več osmic v isti vasi. Odbornik za kmetijstvo je sicer pojasnil, da pravila niso spremenili, ker se osmičarji na območju Zgonika nič več ne spopadajo s to težavo. Število osmic se je namreč v zadnjih letih znatno zmanjšalo. »V primerjavi s tem, kar je bilo pred dvajsetimi leti, bi rekel, da se je pri nas razpolovilo, tako da v zvezi s sočasnim odprtjem ni težav.«

