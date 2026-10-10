Numizmatiki praznujejo 30. rojstni dan

Numizmatika ni le veda o denarju, tesno je povezana z arheologijo, zgodovino in kulturno dediščino. To dediščino ohranja na lokalni ravni že okroglih trideset let Slovensko numizmatično društvo Janez Vajkard Valvasor. Obletnico obeležujejo z razstavo v openski dvorani Zadružne Kraške Banke Trst - Gorica.

Kot je v svojem nagovoru ob včerajšnjem odprtju razstave poudaril predsednik društva Andrej Štekar, so sprva praznovanja ob okrogli obletnici načrtovali za 25-letnico, a jim je načrte prekrižala pandemija koronavirusa. Zato so zamujeno priložnost nadoknadili letos. Razstava je posvečena raznolikim valutam, ki so se zvrstile v našem širšem prostoru v času delovanja društva. Na ogled so torej italijanske lire, ki jih je pred skoraj 25 leti nadomestil evro. Veliko pozornost so posvetili tudi tolarjem, valuti sosednje Slovenije do leta 2007. Seveda pa so na ogled tudi nekatere bolj redke zanimivosti, denimo tolarski boni, prehodna valuta med jugoslovanskimi dinarji in "pravimi" tolarji ter primerki prvega poskusa slovenske valute v času propada Jugoslavije: z lipami je bilo možno plačevati v več ljubljanskih obratih.

Pri sestavi razstave so organizatorji segli tudi malce dlje v preteklost. Na ogled je tako zbirka zadnjih serij jugoslovanskih dinarjev. Eno od vitrin pa so posvetili »kovancem naših prednikov«, torej avstrijskim kronam in tolarjem izpred več stoletij. Kot ljubitelji kovancev in bankovcev pa so se člani društva že nekajkrat tudi sami preizkusili v snovanju le-teh. Na ogled so torej tudi kovanci in bankovci, ki poleg kulturno-zgodovinskega pomena nimajo denarne vrednosti, posvečeni pa so raznim krajevnim obletnicam, od stoletnice openskega tramvaja do obletnic prvih omemb tukajšnjih mest in vasi vse do obletnic krajevnih župnij in celo smrti Alojza Rebule.