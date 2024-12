»O Aidsu moramo govoriti brez tabujev«

Aids, v angleščini acquired immune deficiency syndrome, je oblika okužbe, ki jo povzroči virus HIV, v angleščini human immunodeficiency virus. O njem se je v osemdesetih in devetdesetih letih veliko govorilo, saj je takrat bil najbolj razširjen in se še ni poznalo terapij, s katerim se danes virus obvladuje. Od bolezni pa se nikakor ne ozdravi.

»Morda se včasih na to pozabi. Dejstvo, da je človek odkril terapijo, še ne pomeni, da smo lahko manj pozorni na tista dejanja, ki nas vodijo v okužbo. Tudi zdravstveni sistem in mediji danes ne ponujajo dovolj informacij.« Tako je na vprašanje, ali se danes pozna posledice okužbe, odgovorila Roberta Balestra, vodja Oddelka za odvisnosti zdravstvenega podjetja Asugi v Trstu. Zdravnica je pojasnila, da se je slika v letih veliko spremenila. Nekoč so bili intravenski uživalci prepovedanih drog v Evropi še najbolj izpostavljeni okužbi, danes pa je teh za tri odstotke, »84 odstotkov je okuženih preko spolnega odnosa. Od teh je 40 odstotkov moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Droge se danes uživa večinoma v drugih oblikah. Kdor jih uporablja je zelo mlad, saj so cenovno veliko bolj dostopne in istočasno veliko bolj nevarne. Med mladimi in starejšimi pa še vedno velja, da se odvisnost od drog obravnava kot sramoto, ne pa kot bolezen kakršna dejansko je.«

V Furlaniji - Julijski krajini je bilo lani diagnosticiranih 27 primerov okužbe s HIV, 22 moških in pet žensk. Število v FJK upada, obratno kot v Italiji, kjer je bilo primerov 2349, medtem ko jih je bilo leta 2022 veliko manj, 1888. V Sloveniji je bilo lani primerov 36, dva manj kot lani.

»Večinoma so to moški stari med 25 in 39 let. Vsaka četrta je ženska. V glavnem gre za ljudi, ki so virusu izpostavljeni zaradi svojih spolnih navad. Nekateri se pred okužbo branijo z zaščitnim cepivom, ki zniža verjetnost okužbe, ampak je ne prepreči v celoti. Kljub temu tvegajo, ker se svojim navadam nočejo odreči. Spolni delavci pa so veliko bolj pozorni na preventivo.« Morala ne spada v zdravniško delo, je poudarila zdravnica, ki je prepričana, da je treba med mladimi širiti pravilne informacije, predvsem pa popolne, brez tabujev. »Testiranje je zelo pomembno,« je zaključila Balestra, »ne samo zato ker dovoljuje zgodnjo diagnozo, ampak ker prepreči širjenje virusa. Več kot 90 odstotkov pacientov z znano okužbo prejema učinkovito protiretrovirusno terapijo, ki »izbriše« sledove virusa v krvi. Zato ne morejo okužiti drugih.«