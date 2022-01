O tolmačenju na nürnberških procesih

En proces – štirje jeziki je naslov zanimive razstave, ki je ta čas na ogled v Trstu. Prikaz v državni knjižnici Stelio Crise osvetljuje življenjske zgodbe in delo tolmačev, ki so sodelovali na nürnberških procesih proti najvidnejšim predstavnikom nacizma. Razstava je že gostovala v ZDA, Moskvi, Ženevi, Strasbourgu in Sloveniji. Namenjena je vsem ljubiteljem zgodovine, prava in prevajalstva.

Prikaz predstavlja rezultat mednarodnega projekta, ki ga je vodil Oddelek za pravne in jezikovne študije, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu. Pri njegovi zasnovi so sodelovala mednarodna združenja konferenčnih tolmačev iz Nemčije (KVGZ), Slovenije (KZTS) in Italije (AIIC Italia). Sodelovala sta tudi Oddelka za humanistične študije in za politične ter družbene vede tržaške univerze.

Ob življenjepisih (v italijanščini, slovenščini, angleščini in nemščini) so na razstavi, ki bo odprta do 17. marca (od ponedeljka do četrtka med 15. in 18. uro), prikazane tudi takratne aparature in posnetki s procesa. Razstavljene fotografije pričajo o ogromnem delu, ki so ga tolmači opravili v Nürnbergu.

Projekt predvideva tudi organizacijo spremnih dogodkov (Pogovori o Nürnbergu), na katerih bodo obravnavali raznolike tematike. Prvo srečanje z naslovom Nürnberg in mednarodno kazensko pravo, bo na vrsti 16. februarja. O Odmevih in molku nürnberških procesov bo beseda tekla 23. februarja. Medtem ko bo 25. februarja na vrsti srečanje o vlogi tolmačev na kriznih območjih med etiko in poklicnim tveganjem (Simultano tolmačenje v Nürnbergu: zgodovinski dogodek), bo 2. marca posvečeno Nürnbergu med pravom in spominom. Niz pogovorov se bo sklenil 9. marca s srečanjem o Priklicu zla in prevajanju. Nürnberg med krivdo in moralno presojo.